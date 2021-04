Chuteiras de Messi vão ser leiloadas para hospital de Barcelona

As botas escolhidas são umas Adidas Nemeziz Messi 19.1, nas quais está gravado o nome da mulher do jogador e dos seus três filhos, incluindo as datas de nascimento.

As chuteiras que consagraram o recorde de 644 golos de Leonel Messi no FC Barcelona vão ser leiloadas para apoiar um hospital da Catalunha.

No comunicado da casa de leilões Christie’s, uma das mais antigas do mundo, indicou que Messi doou as chuteiras ao Museu Nacional de Arte da Catalunha e juntos, decidiram colocar as botas em leilão. O dinheiro será revertido para o projeto de Artes e Saúde do Hospital Universitário Vall Hebron, em Barcelona.

"Estou muito feliz pelo recorde de 644 golos, mas o mais importante é poder retribuir a todas as crianças que lutam pela saúde. Espero que este leilão sirva para aumentar o interesse sobre esta grande iniciativa e quero agradecer a todos por apoiarem uma causa tão importante para mim", afirmou Lionel Messi.

O leilão será realizado online entre 19 e 30 de abril, anunciou a Christie’s. O valor das chuteiras ronda entre as 50 e as 70 mil libras (entre os 57 e 80 mil euros).

Em 22 de dezembro de 2020, o futebolista argentino, com 33 anos na altura, tornou-se no jogador da história do futebol a marcar mais golos por um único clube, alcançando a marca de 644 na partida contra o Valladolid, em Camp Nou. Até àquele momento, o detentor do recorde era Pelé, quando jogou ao serviço do Santos.