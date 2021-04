Família Gucci arrasa filme com Lady Gaga: "Estamos muito desiludidos"

A família Gucci não está contente com o filme ‘House of Gucci’, realizado por Ridley Scott, e deixou duras críticas ao projeto.

O filme, com estreia marcada para novembro, centra-se no assassinato, em 1995, de Maurizio Gucci, herdeiro da famosa marca, encomendado pela sua ex-mulher, Patrizia Reggiani (Lady Gaga).

"Estamos muito desiludidos. Falo em nome da família", disse Patrizia Gucci, uma prima de Maurizio, sobre o filme, em declarações à Associated Press.

"Estão a roubar a identidade de uma família para ter lucro, para aumentar as receitas do sistema de Hollywood. A nossa família tem uma identidade, privacidade. Podemos conversar sobre tudo. Mas há uma fronteira que não pode ser ultrapassada", acrescentou.

Contudo, as declarações mais polémicas foram sobre o aspeto de Al Pacino, que dará vida a Aldo Gucci.

"O meu avô era um homem muito bonito, como todos os Guccis, e muito alto, olhos azuis e muito elegante. Está a ser interpretado por Al Pacino, que já não é muito alto, e esta foto mostra-o gordo, baixo, com patilhas, realmente feio. Vergonhoso, porque não se parece em nada com ele", garantiu, comentando uma imagem de Al Pacino nas gravações, que estão a ter lugar em Itália.

Além de Lady Gaga e Al Pacino, o filme conta ainda com Jared Leto, Adam Driver, Jeremy Irons e Salma Hayek.

