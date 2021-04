Chuva causa estragos no Grande Prémio de Ímola de F1

O Grande Prémio dell'Emilia Romagna/Ímola de Fórmula 1, neste domingo, tem sido fustigado pelas fortes condições meteorológicas que se fazem sentir na cidade.

Ainda antes do início da corrida, Fernando Alonso acabou por bater nas barreiras do circuito, e, na primeira volta, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin fizeram contacto.

Já a meio da corrida, Lewis Hamilton acabou por derrapar para fora dos limites do circuito, e um forte acidente entre Valtteri Bottas e George Russell fez içar a bandeira vermelha, o que colocou a corrida em pausa para poder recolher os restos do acidente do asfalto.

A liderar a corrida está Max Verstappen, da Red Bull Honda, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari, e Lando Norris, da McLaren.