Príncipe Harry deverá adiar regresso aos Estados Unidos

O Príncipe Harry deverá adiar o seu regresso a Los Angeles, Estados Unidos, onde vive com a mulher, Meghan Markle, e o filho, Archie. Segundo avança a imprensa britânica , o duque de Sussex, que deveria regressar aos EUA já esta segunda-feira, terá decidido ficar no Reino Unido mais uns dias e marcar presença no aniversário da avó, a Rainha Isabel II.

De realçar que Harry e o irmão, William, terão passado cerca de duas horas juntos após o funeral do príncipe Filipe, este sábado. Os irmãos terão sido unidos pelo pai, o príncipe Carlos, após o final das cerimónias fúnebres, naquele que foi o primeiro encontro público de ambos desde a polémica entrevista dos duques de Sussex a Oprah Winfrey. Contudo, as tensões entre ambos já vêm desde que Harry decidiu afastar-se da família real.

A Rainha celebra 95 anos esta quarta-feira, dia 21 de abril, e já foi confirmado que não irá acontecer a habitual saudação feita com disparos de armas no Hyde Park e na Torre de Londres. O aniversário deverá ser celebrado num almoço íntimo com os membros mais próximos da família no Castelo de Windsor.

Também o príncipe Louis, filho mais novo de William e Kate, celebra três anos na sexta-feira, 23 de abril. Na semana seguinte, os duques de Cambridge comemoram 10 anos de casamento. Mas nada indica que a estadia de Harry se vá prolongar por tanto tempo.

Recorde-se que Meghan Markle não viajou para o Reino Unido, por recomendação médica, uma vez que está grávida.