Austrália não irá viajar até Roterdão para participar na Eurovisão

A cantora australiana Montaigne e a delegação eurovisiva da televisão estatal SBS não irão viajar até Roterdão, nos Países Baixos, para participar no Festival Eurovisão da Canção, com data marcada para o próximo mês de maio. A culpa é da pandemia de covid-19.

No entanto, a Austrália irá participar na mesma na competição. Montaigne irá interpretar o tema ‘Technicolour’ sem sair do país, através do formato “live-on-tape”, uma atuação pré-gravada, ao vivo em palco, sem qualquer edição posterior.

O “live-on-tape” é uma das alternativas da União Europeia de Radiodifusão, responsável para organização da Eurovisão, para assegurar que o Festival se realiza, independentemente do cenário pandémico no momento.

“Depois de uma longa avaliação, decidimos não enviar a equipa e a artista à Eurovisão em Roterdão este ano. Tomámos esta difícil decisão depois de considerarmos os desafios da pandemia, incluindo os muitos fatores envolvidos na viagem de ida e volta ao evento”, anunciou o chefe da delegação australiana, Josh Martin.

"Naturalmente, estou triste por não poder participar no espetáculo ao vivo da Eurovisão, pelo segundo ano consecutivo", reagiu a cantora Montaigne, referindo-se ao cancelamento da edição de 2020, onde iria interpretar o tema ‘Don’t Break Me’. “Apesar da desilusão, ainda sinto que é um enorme privilégio poder participar e competir", acrescentou.

A Austrália participa no concurso desde 2015. Nesse ano, participaram apenas como convidados para celebrar a 60.ª edição do Festival devido ao facto de os australianos serem grandes fãs do formato. De realçar que o concurso ao vivo é transmitido durante a madrugada no país.

No entanto, Guy Sebastian atingiu o quinto lugar e a Austrália tornou-se um membro permanente do concurso. Desde então, têm conseguido boas classificações, tendo ficado de fora do “top 10” apenas uma vez, em 2018.