Número de internados e de doentes graves volta a recuar

O novo balanço da DGS sobre a covid-19 em Portugal dá conta de mais 636 contágios e quatro óbitos associados à doença, registados nas últimas 24 horas.

Assim, o total de infeções no país foi atualizado para 832.891, 24.764 das quais continuam ativas. O número de vítimas mortais da epidemia é agora de 16.956.

A distribuição geográfica dos casos e das vítimas mortais revela que o Norte soma mais 269 infetados e reportou mais duas mortes, Lisboa e Vale do Tejo registou 203 novos casos e uma vítima mortal, o Centro regista 58 diagnósticos positivos e um óbito.

Nas restantes regiões não ocorreram mortes associadas à doença, mas há novos contágios a registar. O Alentejo soma mais 30 casos de covid-19, o Algarve mais 37, os Açores mais 22 e a Madeira mais 17 infetados, face aos dados da véspera.

O número de internados associados à pandemia voltou a baixar, atualmente estão hospitalizadas 395 pessoas com covid-19, menos duas do que no balanço anteriorm das quais 104 se encontram em unidades de cuidados intensivos, menos seis do que ontem.

O total de recuperados é de 791.171, mais 521 do que na véspera.

Os dados relativos à incidência e ao Rt não foram alvo de atualizações, pelo que do boletim constam os mesmos de ontem. Assim, Portugal tem uma incidência de 72,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias e Portugal continental de 68. Já o Rt situa-se abaixo de 1, mais precisamente 0,99 em Portugal e 0,98 em Portugal continental. Na última atualização da DGS, partilhada na segunda-feira, este valor era de 1 em ambos os casos.

as autoridades de saúde 22.436 contactos sob vigilância.