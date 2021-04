FC Porto vence na receção ao Vitória de Guimarães

O Futebol Clube do Porto recebeu o Vitória Sport Clube, e bateu o emblema de Guimarães, valendo-lhe três importantes pontos, após o empate do Sporting CP e a vitória do SL Benfica.

O resultado manteve-se a zeros até ao intervalo, e os 'dragões' só foram capazes de inaugurar o marcador aos 49 minutos, com um golo de Moussa Marega.

Bastou o golpe do internacional do Mali para garantir a vitória azul-e-branca, que, graças ao deslize do Sporting CP frente ao SC Braga, permite aos 'dragões' ficar agora a quatro pontos de distância do líder da tabela classificativa.