Polícia e população assustadas com assalto que afinal eram filmagens para série da Netflix

O medo ia-se apoderando dos habitantes de Alginet, em Valência, quando as forças policiais receberam um alerta de que o edifício da câmara da cidade estava a ser assaltado, este domingo, por um grupo de criminosos armados.

A Guarda Civil deslocou-se para o local, montou um cerco para proteger a população e apanhar o grupo de encapuzados, munidos de armas de fogo, algumas de grande calibre.

Só ao fim de alguns minutos, a força de segurança percebeu que o grupo de criminosos não tinha armas verdadeiras e que tudo não passava de uma filmagem para uma série da Netflix, Powerboys, dirigida pelo realizador Aitor Espert, que será lançada em 2022, segundo o jornal valenciano Las Provincias.

De acordo com alguns testemunhos que a estação de televisão espanhola Antena 3 recolheu, todas as pessoas que se encontravam perto do edifício dos Paços de Concelho procurou refugiar-se nos cafés e estabelecimentos que estavam com as portas abertas.

O terror só terminou quando o produtor da série explicou aos agentes da Guarda Civil que tinha licença da autarquia para filmar naquele lugar. Contudo, nem a Polícia local nem a Guarda Civil foram avisadas sobre as gravações.

Mesmo assim, este insólito levou a que a delegação do Governo Autónomo da Comunidade Valenciana pedisse um relatório da Guarda Civil para saber se foi deduzida alguma responsabilidade pelo acontecimento.

Algumas pessoas chegaram a gravar momentos do sucedido, onde é possível ver a polícia a cercar o edíficio.