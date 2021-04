Estreia. Festa é festa foi o programa mais visto do dia

A nova novela da TVI, Festa é Festa, foi o programa mais visto desta segunda-feira. Segundo a estação de Queluz, o novo formato contou com uma audiência de 1 milhão e 358 mil espetadores, naquela que foi “a melhor estreia desde 2017”.

Recorde-se que a novela, que conta com atores como Pedro Teixeira, Ana Guiomar, Sílvia Rizzo, Ana Brito e Cunha e Maria do Céu Guerra, é uma ideia original TVI produzida pela Plural que conta a história de uma aldeia e dos seus habitantes na tarefa de preparar a festa anual.

Em entrevista ao i, Gabriela Sobral, diretora de conteúdos e produção da Plural, disse não ter dúvidas de que Festa é Festa será um sucesso. “Se me pergunta se o Festa é Festa pode ser líder? Acho que sim, pode (…) Estou convencida de que o produto tem tudo para ser vencedor. Mesmo que não vença e que tenha um bom score e uma boa audiência já é muito bom”, disse.

Apesar da vitória neste horário, foi a SIC que conseguiu a liderança no somatório do dia, com 22,0% de share conta os 17,7% da TVI e os 11,6% da RTP1.