Combustíveis. Consumo aumentou 24% em março

O consumo global de gasolina, gasóleo, jet fuel e GPL registou um aumento de 24% em março, uma subida de 95 quilotoneladas (kton) face a fevereiro, após ter descido durante cinco meses consecutivos, divulgou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Medidas de desconfinamento são a justificação deste aumento no consumo. “As medidas de desconfinamento foram responsáveis pela inversão da trajetória no consumo de derivados do petróleo. Os consumos globais aumentaram 95 kton face a fevereiro”, avança a ERSE, no Boletim dos Combustíveis e GPL relativo a março.

Diz ainda a ERSE que, em março, o consumo de combustíveis de petróleo foi 8,5% inferior (45,7 kton) ao período homólogo de 2020, com decréscimos no consumo de jet fuel (67,9%), GPL (15%) e de gasolina (1,1%). Do lado contrário, o consumo de gasóleo cresceu 3,3%.

No que diz respeito aos preços, o preço de venda ao público (PVP) médio do gasóleo acompanhou a cotação do mercado internacional, registando um aumento de 3,3% face ao mês anterior. Já o PVP (médio) da gasolina aumentou 4,3% no mesmo período.

Segundo a ERSE, os hipermercados mantêm as ofertas mais competitivas nos combustíveis rodoviários, seguidos pelos operadores do segmento low cost.

A nível de distritos, Braga, Aveiro, Viseu e Santarém registaram os preços de gasóleo e gasolina mais baixos. Bragança, Beja, Lisboa, Portalegre e Faro foram os mais caros.