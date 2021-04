Efemérides de 28 de abril

Muhamad Ali recusou há 54 anos a incorporação no Exército dos EUA, em plena guerra do Vietname.

1738 Clemente XII (1652-1740, entronizado em 1730) publicou há 283 anos a bula In Eminenti, condenando a Maçonaria cuja organização secreta lhe permitia então ser um Poder maior do que o papal dentro da Igreja.

1886 Foi inaugurado há 135 anos o Monumento aos Restauradores de 1640, em Lisboa, e onde seria apresentada a nova bandeira republicana de Portugal no 1º de Dezembro (Dia da Restauração) de 1910.

1911 O Juiz da 1.ª Vara Cível de Lisboa pronunciou há 110 anos sentença favorável ao requerimento que a médica Carolina Ângelo apresentara, na comissão recenseadora do 2.º Bairro (Lisboa), pedindo para ser incluída nos cadernos eleitorais – num grande passo em frente do feminismo.

1967 O campeão mundial de pesos pesados Muhamad Ali recusou há 54 anos a incorporação no Exército dos EUA, em plena guerra do Vietname.

1974 O dirigente socialista português Mário Soares (1924-2017), figura essencial da nova democracia (onde desempenhou funções de deputado, ministro, chefe do Governo e Presidente da República), regressou há 47 anos do exílio, em França, de comboio, numa viagem iniciada logo a 25 de Abril.

1932 Foi anunciada há 89 anos uma vacina contra a febre amarela para uso em humanos.

1945 Benito Mussolini (o líder fascista italiano) e a sua amante, Clara Petacci, foram executados há 76 anos, em finais da II Guerra, no mesmo dia em que

Hitler se casou com Eva Braun no seu bunker de Berlim.

1986 A URSS, já liderada por Gorbatchev, admitiu finalmente há 35 anos a ocorrência de um acidente na central de energia nuclear de Chernobyl (verificado na antevéspera), minimizando a dimensão do desastre, que s

o seria devidamente apontada pela Suécia, vitima da nuvem atómica.

1995 A Procuradoria-Geral da República ordenou há 26 anos a reabertura do Caso Camarate (desastre que em Dezembro de 1980 vitimara o então primeiro-ministro social-democrata Sá Carneiro).

2005 Foi aprovada há 16 anos (Governo de Sócrates) a proposta de alteração ao Rendimento Social de Inserção que retomou regras do Rendimento Mínimo Garantido.

2007 Sheila Watson, 53 anos, foi ordenada a primeira mulher arquidiácona da igreja anglicana.

2016 O Reino Unido anunciou há 5 anos que suspenderia a ajuda financeira a Moçambique, seguindo o exemplo do FMI e do Banco Mundial, depois da divulgação de 1,4 mil milhões de dólares em empréstimos escondidos.

2019 Últimas eleições antecipadas em Espanha, há 2 anos, com os piores resultados do PP, e a entrada de franquistas da extrema-direita do VOX no Parlamento – levaria ao Governo dos socialistas com Pablo Iglésias (de uma esquerda mais radical, que agora se candidata ao Governo autonómico de Madrid).

2020 A Argentina anunciou há um ano banir todos os voos comerciais até Setembro seguinte por causa do Covid 19 (e já se viu que era insuficiente).