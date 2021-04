Maria Vieira sobre Catarina Furtado: "Eterna premiação da incompetência"

Maria Vieira voltou a fazer uso da sua tão característica língua, neste caso dedos, afiada, criticando a apresentadora da RTP Catarina Furtado e o seu trabalho durante uma emissão especial da estação pública sobre a cerimónia dos Óscares, na madrugada de domingo.

"Acabei agora de saber através de um amigo (...) que durante o direto da Gala dos Óscares, na RTP, a Catarina Furtado se referiu ao ator Joaquin Phoenix como 'Joaquim Fónix'!", começou por escrever.

"Foneticamente, o nome do referido ator seria pronunciado em inglês como 'Wakeen Phinix', mas a boa da Catarina, que já por diversas vezes provou ser uma 'apresentadeira' com sérias dificuldades linguísticas, resolveu imitar o ZéZé Camarinha e, à boa maneira portuguesa, vai de lhe chamar 'Joaquim Fónix'!", explicou.

No final do post, faz questão de frisar que não tem “nada contra” a Catarina Furtado, mas que se sente “cada vez mais indignada” com a “constante e eterna premiação da incompetência, da falta de jeito e da falta de talento que perdura na sociedade portuguesa, sobretudo nas televisões que são pagas e subsidiadas com os dinheiros públicos".