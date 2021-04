Restauração. AHRESP quer horários sem limitações já este fim de semana

Anúncio do fim do estado de emergência e diminuição na incidência de casos são as justificações que levam a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal a endereçar este pedido ao Governo.

Dada a atual situação pandémica, que apresenta uma diminuição na incidência de casos, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), quer que o Governo equacione a possibilidade dos estabelecimentos de restauração e similares poderem funcionar, sem qualquer limite horário, já este fim de semana – e não apenas partir da próxima segunda-feira – tendo já endereçado esse pedido ao Governo.

“A proposta da AHRESP vai no sentido desta se aplicar aos concelhos de menor risco, deixando de vigorar o limite horário das 13 horas, possibilitando-se desta forma o serviço, quer de almoços, quer de jantares”, explica a associação, acrescentando que considera que esta é uma medida “razoável e que ajudaria as empresas e a economia e não comprometeria os objetivos de combate à pandemia numa altura em que atravessam o seu período mais difícil de sempre, com 49% das empresas de restauração e do alojamento a registarem quebras de faturação acima dos 90%”.

O pedido da AHRESP vem no seguimento do anúncio do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa da não renovação do estado de emergência. Recorde-se ainda que a quarta fase do plano de desconfinamento acontece na próxima segunda-feira, 3 de maio, altura em que os estabelecimentos de restauração poderão funcionar sem restrições horárias.

A AHRESP lembra ainda que as atividades deste setor “têm sido exemplares ao longo deste período pandémico na aplicação das regras e das boas práticas, cumprindo e fazendo cumprir todas as recomendações de higiene e segurança, e assim continuará a ser”.