Plenário da Soflusa gera ajuntamento

Um plenário organizado pela transportadora fluvial Soflusa, que liga o Barreiro ao Terreiro do Paço, gerou esta quarta-feira vários ajuntamentos nos terminais fluviais de ambas as margens do Rio.

Na parte da manhã, as ligações Barreiro - Terreiro do Paço estiveram cortadas entre 7h00 e as 10h25, sendo que as ligações Terreiro do Paço Barreiro estiveram interrompidas entre as 7h35 e as 10h55.

Já ao final da tarde, as ligações estiveram interrompidas entre as 16h00 e as 19h15, no sentido Barreiro - Terreiro do Paço e entre as 16h25 e as 19h40 no sentido Terreiro do Paço - Barreiro.

Milhares de cidadãos que trabalham em Lisboa e moram na Margem Sul viram-se obrigados a esperar várias horas, acabando por causar um ajuntamento.

"As pessoas não tinha cinco centímetros de distância entre elas, estavam todos uns em cima dos outros", contou um passageiro ao Nascer do Sol.

Veja a imagem: