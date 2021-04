Manchester United goleia AS Roma e Villareal vence frente a Arsenal

Os red devils reviraram em grande o marcador frente à Roma de Paulo Fonseca, e os espanhóis do Villareal asseguraram a vantagem na primeira mão das meias-finais da Liga Europa.

A primeira mão das meias-finais da Liga Europa acabou com o Manchester United, de Bruno Fernandes, a ficar bem mais perto do lugar nas finais, após vencer a AS Roma, de Paulo Fonseca, por 6-2, num jogo cheio de reviravoltas.

O internacional português Bruno Fernandes colocou os red devils em vantagem logo aos 9 minutos, mas prontamente a Roma regressou ao empate, quando Pellegrini converteu uma grande penalidade. Edin Dzeko, aos 34 minutos, marcou o golo da reviravolta, e o jogo chegou ao intervalo com a AS Roma a vencer.

No início da segunda metade, no entanto, a equipa da casa entrou melhor, e assertou, sem sombra de dúvidas, a sua dominância. Cavani bisou, aos 48 e aos 64, e Bruno Fernandes converteu a segunda grande penalidade da noite, bisando também, e fazendo o 4-2. Os red devils estavam imparáveis, e conseguiram ainda bater o guarda-redes da Roma mais duas vezes, aos 75 minutos, com Paul Pogba (assistido por Bruno Fernandes), e aos 86, pelos pés de Mason Greenwood.

Desta forma, o Manchester United tem praticamente garantida a passagem à final da Liga Europa.

Na outra meia-final da competição, o Villareal saiu vitorioso da primeira mão, mas o Arsenal marcou um importante golo, reduzindo a distância para os espanhóis.

Bastou meia hora de jogo para a equipa da casa se colocar a dois golos de vantagem do Arsenal, resultado que se manteve até ao intervalo.

A segunda metade aqueceu, e Daniel Ceballos acabou expulso após o segundo cartão amarelo, ficando os britânicos com 10 jogadores em campo. Ainda assim, aos 73 minutos, foi cedida uma grande penalidade para o Arsenal, que Nicolas Pepe converteu, reduzindo a distância no marcador.

Etienne Capoue acabou também expulso, após ver o segundo cartão amarelo, e a partida acabou com uma vitória do Villareal pela vantagem mínima.