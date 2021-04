Confinamento leva PIB a cair 5,4% no 1.º trimestre

"O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi mais negativo no 1º trimestre de 2021 que o observado no trimestre anterior, refletindo, em larga medida, uma redução mais acentuada do consumo privado", diz o INE.

O Produto Interno Bruto (PIB), em termos reais, registou uma variação homóloga de -5,4% no 1º trimestre de 2021 (-6,1% no trimestre anterior), refletindo os efeitos do confinamento geral decretado no início deste ano devido ao agravamento da pandemia.

Os dados são do Instituto Nacional de Estatística (INE) e indicam que a "evolução em termos homólogos é influenciada por um efeito base, visto que, pela primeira vez, a comparação incide sobre um trimestre já afetado pela pandemia no último mês (março de 2020). O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB foi mais negativo no 1º trimestre de 2021 que o observado no trimestre anterior, refletindo, em larga medida, uma redução mais acentuada do consumo privado".

E lembra que a procura externa líquida apresentou um contributo menos negativo que no 4º trimestre continuando, no entanto, "a verificar-se uma contração mais intensa das exportações de bens e serviços que a observada nas Importações de bens e serviços, salientando-se em particular a redução muito significativa do turismo de não residentes", revelam os mesmos dados.

Já em relação ao 4º trimestre de 2020, o PIB diminuiu 3,3% em volume, após o ligeiro aumento (0,2%) verificado no trimestre anterior, "refletindo o impacto das limitações à mobilidade em consequência do agravamento da crise pandémica no início do trimestre", acrescentando que "os contributos da procura interna e da procura externa líquida para a variação em cadeia do PIB foram ambos negativos, sendo particularmente intenso no primeiro caso".