Francisca Pinto Ribeiro Pereira

Ser Mãe é a minha maior missão de vida.... Vivo intensamente cada minuto ao lado dos meus filhos. A responsabilidade de os ajudar a crescer e a prepará-los para a vida é um grande desafio que faz de mim uma pessoa melhor a cada dia.... Ser Mãe é amar sem limites, é dar o coração, é dar a mão...é dar Amor! O Dom de dar a vida é simplesmente a experiência mais maravilhosa que alguma vez imaginei viver! E aqui deixo um abraço com muito amor para todas as mães!

Mariana Alvim

Ser mãe é... Sentir o coração crescer de uma forma que nunca pensaste possível, por mais que te tenham explicado. É aprender o que é o amor eterno, sem precisar de prometer. É intenso, cansativo, é desejares que façam a sesta para descansares ou despachar tarefas e, depois, se a sesta demora, é teres saudades e quereres que acordem. É sofreres um pouco por deixarem de ser bebés, e descobrires o giro que é serem crescidos e acompanharem-te de outra forma. É zangares-te e sentires-te chata, mas estás a educar. Ou esmigalhares com beijinhos até dizerem já chega e tu sabes que nunca chegará. É um desafio. Mas qual cliché, ser mãe é sem dúvida a melhor coisa do mundo.

Inês Herédia

Ser mãe é viver na constante constatação de que sou o ser mais sortudo do mundo por aqueles dois terem saído de mim. É sentir finalmente o que quer dizer infinito.

Rita Pereira

Ser mãe é educar uma nova geração a saber o que é realmente importante na vida.

Iara Rodrigues

Ser mãe é apaixonar-me todos os dias pelo mesmo sorriso.

Ana Brito e Cunha

Ser mãe é ter a bênção de gerar uma vida, esperar por ela, ajudá-la no seu desenvolvimento e ter o privilégio de sentir física e emocionalmente um amor tão potente que nos inunda com os ingredientes necessários para conquistar o mundo.

Ser mãe é ... um ato de amor não só é quem gera, é quem cria, ama, alimenta e saboreia o medo do amanhã com a coragem de o vencer.

Joana Solnado

Ser mãe é ser tudo e não ser nada. Ser mãe é gerar vida e ser transformada por ela até à hora da morte.

Ser mãe é estar em contacto direto com o amor mais profundo que se pode sentir, o amor incondicional.

Ser mãe é dar-se, doar-se e exagerar na dádiva ao ponto de deixarmos de saber quem somos, e ao reaprender a ser descobrimos a nossa verdadeira essência que estava guardada para ser resgatada.

Ser mãe é em adulto voltar a ser criança.

Ser mãe é divino, é duro, em muitos casos muito exigente e doloroso. Mas ser Mãe sempre tem uma perspetiva evolutiva.

Ser mãe é algo que nos é oferecido pela vida, estatuto emprestado, os filhos não são nossos.

Ser mãe é poder vivenciar de novo, com almas conhecidas o resultado da nossa história.

Ser mãe é voltar a ser bicho instintivo e usar o cérebro reptiliano de forma involuntária.

Ser é tantas infinitas coisas que jamais conseguem ser colocadas em palavras, saem do domínio do verbo.

Ser mãe é estarmos profundamente conectados com a natureza. A nossa verdadeira - Mãe.