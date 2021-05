Concerto dos Queen no Live Aid poderá ser recriado em Legos

Um utilizador do site da marca apresentou o projeto, no qual é possível montar o palco do concerto de 1985 com todos os elementos da banda.

Um dos concertos mais icónicos dos Queen vai ser recriado em Lego.

Um dos utilizadores do site da marca, Mincher Lee, propôs uma construção, na qual é possível montar o palco do Live Aid, em 1985. A réplica do palco vem acompanhada com a banda completa e três operadores de câmara.

No palco foram utilizados três painéis de 32x32, sendo a sua escala final três vezes maior do que um Lego Street View, explicou o criador no site da marca.

Para o projeto avançar, Mincher Lee precisa de ter mais de 10 mil apoiantes para que a Lego considere a sua comercialização, dividindo os royalities com o seu criador.

