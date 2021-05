Ingerir Vitamina C em excesso será impossível?

A vitamina C é solúvel em água e o nosso corpo expulsa as quantidades em excesso num espaço de algumas horas após a sua ingestão.

Para grande parte das pessoas, a Vitamina C é uma das vitaminas seguras para o nosso organismo e isto confirma-se se for obtida através de alimentos invés de suplementos.

Porém, será possível tomar esta vitamina em excesso? Segundo site de notícias norte-americano Healthline, é quase impossível.

A vitamina C é solúvel em água e o nosso corpo expulsa as quantidades em excesso num espaço de algumas horas após a sua ingestão. Ou seja, através da nossa alimentação será muito difícil consumir em excesso.

Nas pessoas saudáveis, qualquer dose extra de Vitamina C consumida acima da quantidade diária recomendada é eliminada do corpo. Para que a ingestão chegasse ao limite superior tolerável, seria necessário comer 29 laranjas, indicou o Healthline.

Contudo, os riscos de overdose de Vitamina C são maiores quando se toma suplementos. Todas as reações adversas da vitamina ocorrem com maior frequência nas pessoas que tomam doses maiores do que 2.000 mg, afetando-lhes o sistema digestivo.

Outras consequências mais graves da ingestão desta vitamina também podem ser sobrecarga de ferro e pedras nos rins.

Portanto, se decidirmos tomar um suplemento de vitamina C, é melhor optar por um que contenha no máximo 100% das suas necessidades básicas do dia-a-dia: 90 mg por dia para homens e 75 mg por dia para mulheres.