Presidente da Câmara de Torres Vedras encontrado sem vida em casa

Foi encontrado numa cama com golpes no pescoço.

O presidente da Câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardes, de 53 anos, foi encontrado morto em casa, na freguesia do Turcifal, em Torres Vedras.

De acordo com declarações de uma fonte da GNR à agência Lusa, Carlos Bernardes foi encontrado numa cama da sua casa com ferimentos de arma branca no pescoço. Ao seu lado, foi detetada uma faca.

Ainda não foram avançadas informações sobre eventuais indícios de crime na habitação, afirmou a mesma fonte.

A Polícia Judiciária está a verificar as circunstâncias da morte.

O partido socialista já manifestou o seu "mais profundo pesar" pela morte do Presidente da Federação Regional do Oeste do PS. "À família de Carlos Bernardes e à Federação Regional do Oeste do PS endereçamos as nossas mais sentidas condolências", pode ler-se na nota de pesar publicada pelo partido.

Carlos Bernardes recandidatou-se pelo PS para as próximas eleições autárquicas e foi pela primeira vez presidente da câmara em 2017, enquanto entre 2005 e 2015 assumiu o cargo de vice-presidente.

Em 2015, subiu para o cargo de presidente quando o então líder, Carlos Miguel, renunciou ao mandato para assumir funções no Governo português.