Nota máxima para juízes polémicos

Um semanário noticiou que, perante o mal estar provocado pelos 2 juízes do TICÃO na Relação, o Conselho Superior da Magistratura desdobrou-se em várias visitas de trabalho aos 2 magistrados, e acabou a conceder-lhes a nota máxima.

Nós, simples cidadãos, na nossa simplicidade, podemos ser levados a pensar que se a razão não está com nenhum dos 2 juízes, é pelo menos estranho que esteja com ambos, tendo visões completamente opostas sobre os vários temas. Não é por acaso que surgiu uma sondagem em que os inquiridos manifestavam a maior desconfiança relativamente à Justiça nacional.

Seja como for, devemos estar a ver mal a situação, perante as notas conseguidas por eles. Quem fica com os problemas sérios, e sem a nota máxima, são os cidadãos que lá vão parar, ao tal TICÃO. De resto, como contribuintes, somos obrigados a sustentar as notas e quem as recebe. Não haverá ninguém que possa legislar contra isto?