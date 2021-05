Efemérides de 5 de Maio

1821 Foi abolida há 100 anos, pelas Cortes gerais, a Inquisição em Portugal, restando segundo alguns, durante muito tempo com funções semelhantes, a Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano.

1835 O escritor e político romântico e liberal Almeida Garrett (1799-1854) criou o Conservatório de Lisboa, no âmbito da reforma do Governo Liberal (também fundador do Teatro Nacional D. Maria II), sendo o ensino da Música dirigido pelo compositor e pianista João Domingos Bomtempo (1775-1842).

1890 Começou há 131 anos a ‘questão do tabaco’ nacional, com o debate sobre o fim do monopólio estatal da principal indústria portuguesa, que só terminou em 1906 com a concessão a um privado por decisão do Governo de João Franco (1855-1929, responsável por um governo de ditadura entre 1906 e o regicídio de 1908).

1917 Começou há 104 anos a publicação do jornal russo Pravda (que significa ‘verdade’, e era o órgão oficial do Partido Comunista Russo), fundado por Lenine (1870-1924, líder da revolução bolchevique de Outubro desse ano).

1949 Foi criado há 72 anos o Conselho da Europa.

1975 Foi há 46 anos criado o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, cujo nome foi escolhido em homenagem ao médico, académico e investigador oposicionista (1889-1946), que entrou em funcionamento na época 76/77, por iniciativa de uma série de personalidades da Universidade Porto (entre as quais se contavam Nuno Grande, Corino de Andrade e Ruy Luís Gomes).

1978 O anterior Rei de Espanha, Juan Carlos, e o então Presidente da República de Portugal, Ramalho Eanes, trocaram há 43 anos os instrumentos de ratificação do Tratado de Amizade e Cooperação, já em democracia.

2005 A proposta de Lei para a limitação dos mandatos dos cargos políticos executivos foi aprovada há 15 anos na Assembleia da República, de maioria socialista, no tempo do Governo de Sócrates.

2007 O Vaticano, no papado de Bento BVI (n.1927, e em funções entre 2005-13, antecessor ainda vivo e retirado do Papa Francisco), acabou formalmente há 14 anos com a noção de limbo na teologia católica.

2013 O anterior presidente do CDS-PP, então apoiante do Governo de Passos Coelho, Paulo Portas, afirmou há 8 anos não concordar com uma nova contribuição adicional sobre pensões, no âmbito de um novo pacote de medidas de austeridade anunciado por Pedro Passos Coelho e adoptada pelo seu Governo.

2020 Celebrou-se há um ano pela 1ª vez o Dia da Língua Portuguesa nesta data, declarado em Novembro anterior pela UNESCO anualmente, e que fora decretado em 2009 numa Cimeira da CPLP na Cidade da Praia, Cabo Verde, sempre para o mesmo dia..