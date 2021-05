Andrea Bocelli regressa a Portugal para dois concertos em Coimbra

Andrea Bocelli está de volta a Portugal. O tenor italiano vai atuar no Estádio Cidade de Coimbra nos dias 25 e 26 de junho, juntamente com a fadista Mariza.

O concerto estava previsto para 2020 mas foi adiado devido à pandemia de covid-19.

"Em cumprimento das normas de segurança e com a emissão de parecer técnico favorável emitido [hoje] pela Direção-Geral da Saúde, a MOT, promotora do evento, anuncia que um dos espetáculos mais aguardados desde 2020 vai mesmo realizar-se. Em breve, serão divulgadas mais informações relativas às normas de realização do concerto e à divisão da lotação em duas datas (25 e 26 de junho de 2021)", refere a organização, em comunicado.

A promotora MOT – Memories of Tomorrow garante que "todas as medidas de segurança e recomendações propostas pela Direção-Geral da Saúde serão cumpridas" e revela que, em virtude da atual situação pandémica, “desenvolveu todo um planeamento metódico, criterioso e rigoroso, criando uma proposta de organização de evento o mais seguro possível para todos os envolvidos, assumindo o compromisso do escrupuloso cumprimento das normas de segurança em contexto de pandemia”.

Andrea Bocelli esteve em Portugal em 2017, num concerto que esgotou o Altice Meo Arena, em Lisboa.