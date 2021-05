Mercado regulará futebol

Mas não acredito que sejam as organizações clássicas do futebol europeu a resolver o assunto. A não ser que consigam influenciar os mercados do sector.

por Pedro d'Anunciação

Foi-me muito útil ouvir um comentador desportivo na TV, pareceu-me que favorável ao novo campeonato dos grandes, apesar da todas as oposições, explicar que o dito campeonato novo se devia ao estilo americano de muitos novos patrões dos clubes grandes, sobretudo ingleses (que constituem a sua esmagadora maioria), ricaços norte-americanos, que procuram trazer o estilo do seu país para a Europa.

Claro que eu prefiro o estilo europeu, que me parece mais humano e realista, enfim, francamente melhor. Assim, como pelo vistos, a maioria dos adeptos europeus.

Mas depois do vaivém das opiniões, quem regularizará as coisas serão os mercados. E se houve recuo agora, ninguém põe as mãos no fogo pela sua durabilidade. Se as Tvs e o público forem principalmente atrás dos jogos dos Grandes, estes ganharão a sua aposta. Se não forem, não lhes auguro futuro nenhum, de qualquer maneira. Quanto durará a Revolução dos Adeptos?

Mas não acredito que sejam as organizações clássicas do futebol europeu a resolver o assunto. A não ser que consigam influenciar os mercados do sector. Ainda assim, é bom saber que se provocaram mexidas nas estruturas tradicionais do futebol. Resta esperar que essas mexidas não sejam para pior, já que aquela gente toda ganha bastante dinheiro.