Cliente encontra rã morta na salada de um restaurante no Brasil e fotografia torna-se viral

O restaurante pediu desculpas à cliente pela situação e afirmou que todos os pratos do menu são preparados com ingredientes frescos, tendo em atenção o processo de seleção de fornecedores.

Tudo o que parecia ser um jantar normal com a família e amigos para Melissa Torres, acabou por se tornar numa surpresa inesperada. No meio de uma salada, a brasileira de 26 anos encontrou uma pequena rã.

Ao G1, a estudante de publicidade explicou que foi a um restaurante de uma cadeia conhecida da restauração em Natal, no Rio Grande do Norte, com o seu marido e filho e um casal de amigos com a sua filha.

Melissa e a amiga decidiram pedir uma salada para partilhar e quando já estava a trincar o seu prato, encontrou o pequeno anfíbio sem vida.

"Foi bem assustador, bem nojento. Eu fiquei muito mal de madrugada. Não quis comer mais nada, fiquei de jejum praticamente 24 horas. Nunca tinha passado por isso", confessou a brasileira ao G1.

"Nós da Bloomin’ Brands, grupo detentor da marca Outback Steakhouse, informamos que lamentamos muito o ocorrido. Entramos em contato com a cliente, conversamos e a situação foi resolvida. Combinamos uma nova visita para que a consumidora possa conhecer todos os nossos procedimentos”, começou por dizer a cadeia de restaurantes em nota, citada pela G1.

Com a partilha da rã nas redes sociais, Melissa teve mais de cinco mil visualizações e centenas de mensagens recebidas. A imagem foi circulada por vários perfis de habitantes do Rio Grande do Norte. A brasileira ganhou centenas de seguidores nas redes sociais e disse que foi reconhecida no supermercado por causa do seu inesperado encontro.

“Ontem fui ao supermercado e tinha um monte de pessoas a olhar para mim, a apontar e mostrar os telemóveis. Eu percebi que me reconheceram. Fiquei surpreendida com a repercussão”.