Mulher em estado grave após ser baleada por ex-companheiro em Lamego

Uma mulher, de 41 anos, foi baleada, na quarta-feira à noite, pelo ex-companheiro, na freguesia de Cambres, em Lamego.

A vítima terá sido baleada pelo menos três vezes e o agressor fugiu do local de carro, armado, mas, segundo o Correio da Manhã, terá sido detido esta quinta-feira de manhã.

A mulher foi assistida no local pelos Bombeiros de Lamego e pelo INEM, mas acabou por ser transportada de helicóptero, em estado grave, para o hospital S. João, no Porto.

A vítima estava acompanhada de uma criança, que terá ficado ferida ao cair quando fugia do agressor, um homem com antecedentes criminais relacionados com violência doméstica, escreve o mesmo jornal.