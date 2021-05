Zmar. Ministro diz que "Estado ainda não foi notificado da providência cautelar"

O Governo "agirá em conformidade com a decisão do tribunal".

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, revelou, esta quinta-feira, que o Governo “ainda não foi notificado da providência cautelar” interposta na quarta-feira pelo advogado de 114 dos 160 proprietários de casas no complexo turístico Zmar, em Odemira, contra a requisição temporária do espaço.

"O Estado ainda não foi notificado da providencia cautelar e agirá em conformidade com a decisão do tribunal", disse Pedro Siza Vieira, numa conferência de imprensa, após a reunião do Conselho de Ministros

Em Odemira, "muitas das pessoas expostas a contactos de risco têm dificuldade de assegurar na proximidade alojamento para isolamento", continuou.

"Fizemos levantamento de instalações existentes e, além da pousada [da juventude], havia o parque de campismo muito conhecido que estava fechado", disse. O Governo "sugeriu a utilização de 'bungalows' existentes" ao administrador do Zmar Eco Experience, "mas não foi possível acordo", como tal procedeu-se à “requisição do equipamento, tendo em conta a lei de base de saúde pública”.

O ministro afirmou ainda que o Governo "está disponível para acertar um valor pelas diárias fixadas".