Autoridades vão eutanasiar baleia bebé que estavam a tentar salvar desde domingo em Londres

Desde domingo que uma equipa de resgate estava a lutar para salvar uma baleia bebé encalhada no rio Tamisa, em Londres. As autoridades adiantaram que o animal terá de ser eutanasiado para acabar “com o seu sofrimento”.

A baleia, que deverá ser da espécie baleia-de-minke, tem entre três e quatro metros. O animal, que estaria longe do seu habitat natural, já tinha sido salvo por uma equipa de resgate, junto à Barnes Bridge, no domingo. Contudo, quando estava a ser levada para um lugar seguro acabou por escapar e voltou a colocar-se em apuros.

Esta segunda-feira, a baleia voltou a ser avistada a nadar entre Richmond e Teddington antes de ficar novamente encalhada.

Entretanto, um porta-voz das autoridades explicou que quando as equipas tentaram mover a baleia para uma parte mais profunda do rio esta “mostrava comportamentos preocupantes e os peritos temem que não esteja bem”, estando o seu estado de saúde a deteriorar-se “rapidamente”.

“Assim que a baleia for desencalhada, uma equipa veterinária estará pronta para eutanasiar o animal e acabar com seu sofrimento. Entretanto, a equipa continuará a fazer o que puder para cuidar do animal nestas tristes circunstâncias", acrescentou.

