"Estou com medo, dói-me tudo", confessa mulher que recebeu seis doses da vacina contra a covid-19

A estudante está com medo dos possíveis efeitos colaterais, mas não pensa recorrer à Justiça, pois não houve qualquer dolo no erro. "Eu vi os olhos da enfermeira"

A jovem italiana de 23 anos que recebeu, por engano, seis doses da vacina contra a covid-19 da Pfizer admite estar assustada com as possíveis consequências, mas não vai avançar com qualquer queixa criminal.

"Estou com medo, dói-me tudo", revelou ao jornal italiano Corriere della Sera. A jovem, estudante de psicologia, contou que percebeu logo que algo não estava bem mal foi vacinada. "A enfermeira estava agitada, muito assustada. Ela conversou com o médico. Convidaram-me a sair por um momento. Aí explicaram-me tudo e disseram que me internariam para observação por 24 horas", recordou.

Apesar do susto, que ainda não passou pois ainda podem surgir complicações, a jovem diz que não apresentará queixa criminal contra o hospital, uma vez que não houve qualquer intenção. "Eu vi os olhos da enfermeira", acrescentou.



"Internaram-me num quarto com uma psicóloga... quase uma colega, que me ajudou muito. E o acompanhamento começou. Deram-me um remédio, acho que era paracetamol. Então vieram as primeiras reações. Nada grave, felizmente, dor de cabeça, cansaço, alguns calafrios", afirmou.

Agora, após mais de 24 anos da sobredosagem, a jovem confessa-se cansada e stressada. "Tenho fortes dores no local da injeção, todo o braço dói e obviamente estou com medo. Agora temos que ver o que vai acontecer. Não existe literatura. Não farei nenhuma acusação criminal, mas é óbvio que, se eu tiver consequências graves no futuro, alguém terá de responder no tribunal civil. A minha tolerância vale apenas para a enfermeira ou para quem se enganou por ela, não pela estrutura”, sublinhou.