Menino de 13 anos morre depois de ser 'despejado' de contentor onde dormia para dentro do camião do lixo

A criança estava a dormir no interior do caixote com mais dois meninos.

Um menino de 13 anos morreu depois de o camião do lixo recolher o caixote para limpeza, no qual o rapaz estava a dormir. Caso aconteceu na Austrália.

Segundo a imprensa australiana, dentro do contentor industrial, também estavam mais dois meninos de 11 e 12 anos. Quando o camião levantou o caixote, um dos meninos conseguiu saltar para fora, saindo ileso, enquanto os outros dois caíram para dentro do veículo.

Para tentar salvar os amigos, a criança começou a bater na porta do camião para alertar o motorista.

Porém, Spencer, conhecido por Budda, sofreu ferimentos graves, aos quais não conseguiu resistir, mesmo com assistência médica no local do incidente.

De acordo com a polícia local, citada pela imprensa, o camionista não fazia ideia de que os meninos estavam no interior do caixote do lixo e ficou “extremamente abalado” com o sucedido, tendo sido levado para o hospital para uma avaliação.

A polícia ainda não sabe como é que as crianças acabaram por viver naquele sítio e diz que vai ser algo que irá levar “algum tempo para entender”. Será feita uma investigação para apurar as condições de vida destes meninos, indicou a imprensa.

Segundo o oficial Paul Bahr, os meninos tinham “lugares para ficar, como camas onde poderiam dormir”, sendo este o único relato de crianças a viver na rua sem condições, em Port Lincoln.

Várias pessoas prestaram a sua homenagem a Spencer no local onde o incidente ocorreu, ao deixarem flores e ursos de peluche pelo chão.