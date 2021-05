11% da população portuguesa com a vacinação contra a covid-19 completa

2.948.708 pessoas (29%) já tomaram pelo menos uma dose de uma das vacinas contra a covid-19 em Portugal, mais 377.590 do que na última semana. De acordo com o relatório de vacinação, divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), até ao dia 9 de maio, 1.119.826 pessoas (11%) já tinham a vacinação completa, mais 204.147 do que no último balanço.

O documento revela que 94% dos idosos com 80 ou mais anos já receberam a primeira dose da vacina e 87% tem a vacinação completa.

Na faixa etária dos 65 aos 79 anos, 84% já recebeu uma dose e 17% tem a vacinação completa. Na faixa dos 50 aos 64 anos, 26% já foi vacinado com a primeira dose e 5% com ambas.

Já no grupo etário dos 25 aos 49 anos, 11% receberam a primeira dose da vacina e 4% tem a vacinação completa. Dos 18 aos 24, 4% já foi vacinado com a primeira dose e 2% tem a vacinação completa. Por outro lado, 465 jovens (0%) com menos de 18 anos (16-17) que receberam autorização já tomaram a primeira dose da vacina e 222 (0%) já foram inoculados com as duas doses.

O Norte é a região do país onde foram administradas até ao momento o maior número de vacinas – 1.376.009.

Contudo, as regiões onde o processo está mais avançado são o Alentejo, onde 35% das pessoas tomaram a primeira dose e 15% as duas, e o Centro, com 34% da população com uma dose e 14% com a vacinação completa.

O processo está mais atrasado nos Açores, onde apenas 23% das pessoas tomaram a primeira dose e 10% tem a vacinação completa. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 26% e 9%, respetivamente, o Algarve, com 26% e 10%, e o Norte, com 28% e 10%. Na Madeira, 30% da população já recebeu a primeira dose e 11% tem a vacinação completa. Contudo, a DGS deixa um reparo quanto ao arquipélago dos Açores: “Foi identificado pela entidade responsável na Região Autónoma dos Açores (RAA) um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados para os Açores poderão estar subestimados”, lê-se.

No total, Portugal já recebeu 4.655.370 vacinas, das quais 4.171.038 já foram administradas.