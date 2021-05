Vida

12 de maio 2021

Tom Cruise não pede desculpa pelo "raspanete" que deu à equipa de filmagem do novo filme da "Missão Impossível"

Em dezembro, foi divulgado um áudio pelo jornal britânico The Sun, no qual ouve-se o ator enraivecido pelas atitudes de dois elementos da equipa de filmagem, uma vez que estavam a desrespeitar as medidas de segurança implementadas devido à covid-19, tendo ameaçado despedi-los.