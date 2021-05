Programa de Ellen DeGeneres chega ao fim

Apresentadora confirmou o fim do formato.

Dezoito anos após a transmissão do primeiro episódio, o ‘The Ellen DeGeneres Show’ vai chegar ao fim.

A confirmação foi dada pela apresentadora, esta quarta-feira, que confessou que já não se sente desafiada pelo projeto.

"Quando és uma pessoa criativa, precisas de ser constantemente desafiada. Por muito bom e divertido que o programa seja, já não um desafiante", afirmou Ellen DeGeneres em declarações ao The Hollywood Reporter.

O programa teve 19 temporadas e mais de três mil episódios.

Em 2018, a apresentadora já tinha deixado no ar a possibilidade de abandonar o programa, mas este manteve-se no ar até então. No ano passado, Ellen esteve debaixo de fogo depois de ser denunciado, por funcionários, um ambiente de bullying e racismo nos bastidores.