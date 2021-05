Media Capital Rádios reforça liderança absoluta nos primeiros quatro meses do ano

As rádios do Grupo Media Capital Rádios lideram a preferência dos ouvintes, tendo o grupo reforçado a liderança absoluta nos primeiros quatro meses de 2021.

“Depois de ter liderado o consumo do meio rádio durante todo o ano de 2020 e início de 2021, a Rádio Comercial volta a confirmar a sua liderança com 17,7% de Audiência Acumulada de Véspera (AAV), de acordo com os resultados da 2ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest de 2021”, lê-se num comunicado.

Estes resultados reforçam a posição de liderança absoluta da Rádio Comercial pela décima sétima vaga consecutiva.

"Também em reach semanal e share de audiência, a Rádio Comercial reforça a liderança com 38,5% e 25,9%, respetivamente", informa a mesma nota.

Por sua vez, a M80 é a segunda rádio mais ouvida em Lisboa, com 12,2% de AAV, e a terceira mais ouvida em todo o país, com 7,3& de AAV.

Já a Cidade FM “mantém-se na linha da frente das rádios mais jovens, com 3,4% de AAV, um reach semanal de 10,6% e um share de audiência de 2,8%”.

Estes resultados revelam que, entre 7 de janeiro de 2021 e 28 de abril de 2021, o Grupo Media Capital Rádios foi “líder em Audiência Acumulada de Véspera (AAV) com 27,1%, lidera em Share de Audiência com 40%, e é também líder absoluto em reach semanal, com 51,6%”.

Para Salvador Bourbon Ribeiro, CEO da Media Capital Rádios, a “liderança da Rádio Comercial é um privilégio e uma grande responsabilidade”. “Continuamos a trabalhar, diariamente, para ir ao encontro dos nossos públicos. A Rádio Comercial é, de facto, uma rádio extraordinária”, acrescentou.

“Outro facto extraordinário é a M80 manter a segunda posição em Lisboa, logo a seguir à Rádio Comercial”,destacou.