Dérbi lisboeta com Sporting campeão

O Sporting Clube de Portugal, recém-coroado campeão nacional, que há 19 anos não sentia o sabor da vitória no campeonato, vai, hoje, até ao Estádio da Luz, onde terá de enfrentar um SL Benfica faminto por pontos, que ainda não está matematicamente fora do segundo lugar na tabela classificativa, e que sonha com a entrada direta na fase de grupo da Liga dos Campeões. Isto, pelo menos, até ao fim do jogo entre o Rio Ave e o FC Porto, mais tarde, que, em caso de vitória dos ‘dragões’, selará mesmo o destino dos ‘encarnados’.

Na Luz, no entanto, joga-se o último clássico – que é também dérbi – da temporada, sabendo o Sporting CP que, mesmo perdendo, já ninguém lhe tira o título de campeão nacional. O jogo tem também um sabor especial para os ‘leões’, que nunca jogaram um clássico na Luz com o título já assegurado. Apesar das garantias para o Sporting, os ‘encarnados’ têm ainda muito em jogo, já que, em caso de derrota frente aos ‘leões’, o clube da Luz pode dizer adeus ao acesso direto à Liga dos Campeões. Falou-se ainda da possibilidade de o Sporting ser recebido na Luz com uma ‘guarda de honra’, mas rapidamente se ouviram vozes ‘encarnadas’, como a do vice-presidente do clube Varandas Fernandes, garantindo que não haveria qualquer receção especial ao Sporting.

Longe vão os tempos do fair-play entre rivais, como aquele dérbi em que Manuel Fernandes parabenizou Humberto Coelho pelo título já conquistado e o capitão do Benfica agradeceu e felicitou o capitão do Sporting pelo grande clube que é – cujo vídeo circulou viral pelas redes sociais nesta semana.

Época sem derrotas

O Sporting está muito perto de fechar a temporada sem uma única derrota no registo, o que daria um brilho ainda mais especial ao campeonato ‘leonino’, que é o terceiro desde a passagem do milénio. Contavam-se, até ao fecho desta edição, 32 jornadas jogadas pelos ‘leões’, em que venceram 25 e empataram 7, não sofrendo qualquer derrota, o que só por si já marcou um novo recorde nos anais do futebol português.

A última vez que uma equipa venceu o campeonato nacional sem sofrer qualquer derrota foi na época 2012-13, quando o FC Porto conquistou o título com 24 vitórias e seis empates, repetindo o feito da época 2010-11, quando os ‘dragões’ se sagraram campeões com 27 vitórias e três empates. Aliás, além destas duas épocas do FC Porto, só o SL Benfica conseguiu também conquistar um título sem sofrer qualquer derrota, corria a época de 1972-73, quando os ‘encarnados’ venceram as primeiras 23 jornadas da liga. Até agora, e apesar de estar já muito perto de quebrar esta realidade, o Sporting não conta nenhum dos seus títulos de campeão nacional com o cadastro limpo, tendo sofrido pelo menos uma derrota em todas as temporadas em que se sagrou campeão nacional.