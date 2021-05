Há quase um mês que não se registava um número tão elevado de novos internados por covid-19

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 334 casos do novo coronavírus e um óbito, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo. Os casos ativos continuam a tendência crescente e o número de internados sobe, depois de cinco dias a descer.

O Norte é a região com mais novos casos registados: mais 141, bem como a região onde se registou a única vítima mortal das últimas 24h. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 82, o Centro com 33, o Algarve com 22 e o Alentejo com quatro. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 37 e 15 novas infeções, respetivamente.

O número de internamentos voltou a aumentar, depois de cinco dias a diminuir, e há agora 245 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 22 do que ontem. Desde 19 de abril o número de novos internados não era tão elevado, quando aumentou de 428 no dia anterior para 454 (mais 26 pessoas). Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) há 76 pessoas, mais cinco do que na véspera.

Os dados relativos à incidência e ao R(t) — índice de transmissibilidade – não foram atualizados face a ontem. A incidência nacional é de 50,3 casos de infeção por 100 mil habitantes. Quando considerado apenas o território continental este valor é de 48,1 casos de infeção por 100 mil habitantes.

O R(t) nacional é de 0,95, tal como quando considerado apenas o continente.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 842.182 casos de SARS-CoV-2, 22.275 dos quais permanecem ativos, mais 104 do que ontem, e 17.007 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 229 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 802.900. Atualmente, as autoridades de saúde têm 18.808 contactos em vigilância.

Veja aqui o boletim na íntegra.