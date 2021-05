Nacional perde em Famalicão e desce à II Liga

Acabou-se o caminho do Nacional da Madeira na Primeira Liga, pelo menos durante esta temporada. Os insulares, que chegaram a Famalicão no último lugar da tabela classificativa, ainda tínham uma réstia de esperança sobre a permanência, mas a equipa da casa rapidamente anulou qualquer hipótese de vitória do Nacional.

O Famalicão acabou por vencer por 3-0, com golos de Ivo Rodrigues, Iván Jaime e Fernando Valenzuela.

Assim, o emblema da casa sobre ao 7.º lugar, com 40 pontos, e os madeirenses ficam em 18.º, com 25 pontos, o que os sentencia à despromoção à Liga 2.