Sporting conquista Liga Europeia de hóquei em patins pela segunda vez consecutiva

O Sporting CP sagrou-se, neste domingo, campeão europeu de hóquei em patins, após bater o FC Porto, no Luso, por 4-3. Os 'dragões' começaram a partida a vencer, chegando a ter dois golos de vantagem ao fim de 5 minutos de jogo, da autoria de Reinaldo Garcia e Gonçalo Alves.

Os 'dragões' pareciam bem encaminhados para vencer a final mas, ainda assim, os 'leões' restauraram a igualdade no marcador até ao fim do tempo regulamentar, obrigando o jogo a ir a prolongamento, onde o emblema verde-e-branco completou a reviravolta, com um bis de Toni Pérez, e golos de Platero e Romero. O FC Porto ainda reduziu a distância a poucos minutos do fim, mas não foi o suficiente para tirar o título aos sportinguistas.

Este é o terceiro troféu europeu de hóquei em patins da história do Sporting CP, que conquistou o título em 2019, também frente ao FC Porto, e nos anos 70, o que torna o emblema de Alvalade na equipa portuguesa com mais troféus europeus nesta modalidade.