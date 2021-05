Nove pessoas detidas por danificarem carro da PSP durante dérbi entre Benfica e Sporting

Nove pessoas, com idades entre os 17 e os 36 anos, foram detidas pela PSP durante a operação em torno do dérbi entre SL Benfica e Sporting CP, indicou a força de segurança, por danificarem um carro policial.

"A Polícia de Segurança Pública montou um perímetro alargado que envolveu o Estádio do Sport Lisboa e Benfica e o Estádio José de Alvalade, evitando concentrações e ajuntamentos de adeptos tendo em conta que o evento decorria à porta fechada. As tentativas de concentração de adeptos, tanto de adeptos do Benfica, como do Sporting, foram objetivo de ação policial e consequentemente dispersados", explicou a PSP em comunicado.

Uma concentração de pessoas no Lumiar obrigou à intervenção da PSP, uma vez que foi detetado um momento de “desordem entre adeptos, deflagração e lançamento de artefactos pirotécnicos para a via pública”, sem respeitar às atuais normas de saúde pública. A força de segurança procedeu "à dispersão desse ajuntamento de pessoas e ao encerramento de vários estabelecimentos de restauração e bebidas".

Num desses momentos, os nove detidos arremessaram vários objetos em direção dos polícias, “danificando uma viatura policial”, sublinhou em comunicado.