Série documental produzida por príncipe Harry e Oprah Winfrey junta várias celebridades para falar sobre saúde mental

O trailer da nova série documental “The Me You Can’t See” produzida pelo príncipe Harry e pela apresentadora Oprah Winfrey foi divulgado esta segunda-feira.

No vídeo, é possível perceber que várias celebridades vão contar detalhes sobre as batalhas das suas vidas e abordar problemas de saúde mental.

O documentário da Apple TV+ conta com os testemunhos de Lady Gaga, Glenn Close, Meghan Markle, o chef Rashad Armstead, as estrelas do principal campeonato de basquetebol norte-americano DeMar DeRozan e Langston Galloway.

"Em todo o mundo, as pessoas estão a passar por algum tipo de dor mental, psicológica e emocional", frisa Oprah no trailer.

Já Harry diz que "tomar esta decisão de receber ajuda não é um sinal de fraqueza. No mundo de hoje, mais do que nunca, é um sinal de força", no momento em que surgem imagens do funeral da princesa Diana, que morreu quando o duque tinha apenas 12 anos.

"Eu passei por isso e as pessoas precisam de ajuda", aponta a cantora Lady Gaga.

A plataforma Apple TV+ vai estrear esta série no dia 21 de maio.