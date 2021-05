AHRESP pede prioridade de vacinação na restauração e alojamento turístico

Os trabalhadores do alojamento turístico e da restauração e similares devem ter prioridade na vacinação contra a covid-19. Quem o defende é a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) que lembra que esta medida já foi tomada com os trabalhadores de limpeza dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais.

“Sendo o risco da tarefa que deve prevalecer, e não o respetivo estatuto profissional, os trabalhadores do setor da restauração também prestam serviços em hospitais, escolas, lares e outros e deverão por isso estar mais protegidos”, diz a associação em comunicado.

Além disso, “e principalmente no momento em que o turismo internacional está de regresso ao país, entendemos que todos os trabalhadores do alojamento turístico e da restauração devem ser vacinados, à semelhança da decisão tomada na Região Autónoma da Madeira, que já deu início ao processo de vacinação dos profissionais do turismo”, lê-se na mesma nota.

Recorde-se que o turismo começa a retomar no país devido à reabertura do espaço aéreo. Além disso, os restaurantes estão já a funcionar em horários mais alargados.