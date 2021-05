Mulher diz que teve relações sexuais com MC Kevin e que o cantor saltou da varanda para fugir da esposa

Uma modelo contou à polícia brasileira que Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido por MC Kevin, caiu do quinto andar do hotel Brisa Barra quando tentava fugir da esposa, uma vez que tinha acabado de a trair consigo.

A mulher, identificada como Bianca Domingues, disse que teve relações sexuais com o cantor e que o acompanhou até à varanda. Com receio de ser apanhado pela esposa, Kevin tentou saltar para o apartamento abaixo do seu, mas acabou por cair no chão perto da piscina do hotel, explicou Bianca à polícia civil do Rio de Janeiro, segundo a imprensa brasileira.

Dentro do quarto estavam a modelo, MC Kevin e outro cantor, Victor Elias Fontenelle, conhecido por MC VK, segundo apurou o G1

Oito pessoas foram ouvidas pelas autoridades e a polícia civil já apreendeu seis telemóveis esta segunda-feira.

Segundo o Instituto de Medicina Legal brasileiro, o funkeiro morreu devido a um traumatismo craniano violento.

MC Kevin foi enterrado esta terça-feira no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Zona Norte de São Paulo, segundo a mesma fonte. Várias personalidades do mundo funqueiro e dezenas de pessoas estiveram presentes.

A esposa Deolane Bezerra fez um discurso durante o velório, no qual afirmou que MC Kevin "está aqui hoje por causa de falsas amizades".

Amizades ruins que te incentivam em coisas ruins te levam a finais ruins, essa conta não fecha em saldo positivo. Muita gente ainda confunde o real sentido de ser amigo. Deolane falou TUDO no velório do MC Kevin. pic.twitter.com/HHh70u2JTv — Vem Cristiane 🗣️ (@vemcristiane) May 18, 2021