Amigo de MC Kevin diz que estava no quarto com o músico e modelo depois de os três terem relações sexuais

Amigo do artista confirmou parte da versão apresentada por modelo e relatou um desentimento entre MC Kevin e a mulher, Deolane Bezerra, horas antes do incidente que resultou na morte do músico.

Victor Elias Fontenelle, mais conhecido por MC VK, disse, no seu depoimento à polícia, que viu as mãos do amigo MC Kevin escorregarem do parapeito da varanda do hotel onde estavam hospedados e que, pouco antes, os dois tiveram relações sexuais com a modelo Bianca Dominguez.

O depoimento de MC VK bate certo com aquele que foi apresentado por Biaca Dominguez. A mulher disse que teve relações sexuais com o cantor e que o acompanhou até à varanda. Com receio de ser apanhado pela esposa, Kevin tentou saltar para o apartamento abaixo do seu, mas acabou por cair no chão perto da piscina do hotel. A modelo também disse que dentro do quarto, além dela e de MC Kevin, estava MC VK.

Recorde-se que Kevin Nascimento Bueno, mais conhecido por MC Kevin, morreu depois de cair do quinto andar do hotel Brisa Barra, no domingo.

“O declarante viu quando as mãos de Kevin escorregaram; Que o declarante esclarece que Kevin não caiu 'reto', que ele foi se distanciando do prédio; Que o declarante viu que Kevin bateu em algo, como se fosse um telhado antes de cair no chão”, revela o documento judicial do depoimento de MC VK, citado pelo G1.

O artista também disse que "a única razão que poderia levar Kevin a passar para o quarto do andar de baixo era o receio de ser descoberto por Deolane", a mulher de MC Kevin, que também estava hospedada no hotel. Contudo, ao contrário da modelo, MC VK diz que, pelo que sabia, a advogada não estava no corredor do quarto de hotel ou a bater à porta. Não sabendo assim qual o motivo exato para o que aconteceu ao funqueiro.

Segundo o site G1, ao relatar as horas que passou ao lado do amigo antes do incidente, MC VK contou que este e a mulher tinham dito um desentedimento no início da tarde daquele dia, depois de ele, MC Kevin e outros amigos voltarem de uma reunião.

O grupo tinha voltado ao hotel para descansar, mas foi necessário renovar a estadia. O artista diz que viu MC Kevin pedir a um segurança que fosse ao quarto buscar dinheiro para esse efeito. O segurança subiu e, no regresso, Deolane estava com o funcionário. A mulher terá perguntado a MC Kevin por que razão precisava do dinheiro e isso deixou o músico aborrecido, levando-o a atirar uma garrafa de cerveja ao chão. Os dois discutiram, Deolane subiu para o quarto e MC Kevin terá convidado os amigos para ir à praia em frente ao hotel.

Na versão de MC VK, o grupo ficou na areia a comer e a beber cerveja. Terá sido nessa altura que conheceram a modelo Bianca Dominguez. Desafiado pelos amigos MC VK terá ido ao encontro da mulher, que estava "chamando atenção de todos que estavam ali" e "olhava muito" para o grupo.

Depois de conversarem algum tempo, MV VK diz que foi com a modelo para o hotel e, cinco minutos depois, chegou MC Kevin. O trio acabou por ter relações sexuais.

Ainda de acordo com o site brasileiro, outro amigo de MC Kevin contou à polícia que esteve na praia com MC Kevin, horas antes da queda da varanda, e que o grupo consumiu álcool e drogas.

O produtor musical disse que os dois amigos e Bianca combinaram que se iriam envolver no hotel e que foram juntos, alegando ainda que não estava no quarto e não presenciou o incidente.

Segundo o Instituto de Medicina Legal brasileiro, o funqueiro morreu devido a um traumatismo craniano violento.

MC Kevin foi enterrado esta terça-feira no Cemitério Parque dos Pinheiros, na Zona Norte de São Paulo. A esposa Deolane Bezerra fez um discurso durante o velório, no qual afirmou que MC Kevin estava morto "por causa de falsas amizades".