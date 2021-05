Marido de Maria João Abreu partilha texto escrito pela atriz: "Só o Amor pode salvar"

João Soares, marido de Maria João Abreu, partilhou, esta quarta-feira, nas redes sociais, um texto escrito pela atriz, que morreu no passado dia 13 de maio.

"Partilho aqui esse texto, para que todos possam melhor compreender o ser imenso e intenso que a minha João é. Porque não deixou de o ser. Nunca deixará", escreveu o músico, que destacou que o texto, denominado “É urgente o amor”, foi escrito para o Jornal Mãos Unidas, no final de 2020.

“’A sociedade impõe-nos regras, incute-nos responsabilidades e medos, dogmas e certezas, e outras vezes, incertezas. Mas permite-nos (ainda) poder falar. Felizmente! Fala-se de política, de religião, de muitas religiões, de ciência, de factos, disto e daquilo, do que se sabe, e cada vez mais, do que não se sabe, e acabamos, sem saber, enclausurados num mundo vertiginosamente frágil’”, escreveu a atriz.



“Nele, onde todos opinamos exaustivamente sobre tudo e sobre nada, acabamos muitas vezes, em severas, agressivas, emocionadas e insultuosas discussões, das quais, quase sempre, sai apenas a raiva e o ódio, acompanhado de alguma satisfação pessoal em como conseguimos, de alguma forma, levar a nossa por diante (…) Duas das maiores capacidades do ser humano são amar e perdoar. Só assim teremos a liberdade interior a vontade inexorável de explorar os desígnios da humanidade. Só assim, aquela chama interior que em princípio todos teremos, brilhará. Será essa a ignição perfeita para termos a paz necessária que nos fará sentir solidários’”, lê-se no texto.

Recorde-se que Maria João Abreu morreu no passado dia 13 de maio, depois de estar 13 dias internada na sequência de um aneurisma.

Eis o texto na íntegra: