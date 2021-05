Príncipe William recebe primeira dose da vacina contra a covid-19

O príncipe William revelou, esta quinta-feira, que recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19.

“Na terça-feira recebi a minha primeira dose da vacina contra a covid-19. A todos que trabalham no lançamento da vacina - obrigado por tudo que fizeram e continuam a fazer", escreveu nas redes sociais.

O príncipe William, de 38 anos, esteve infetado com SARS-CoV-2 em abril de 2020, mas o diagnóstico foi mantido em segredo durante meses pela família real para não alertar o Reino Unido.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.



To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb