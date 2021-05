Aniversário de casamento de Harry e Meghan foi ignorado pela família real

Para os especialistas, o anúncio da gravidez de Beatrice no dia do aniversário de casamento de Harry foi mesmo uma provocação.

A realeza britânica tem por hábito assinalar datas especiais através das redes sociais, tal como aconteceu no 10.º aniversário de casamento do príncipe William e Kate Middleton. Contudo, Harry e Meghan assinalaram ontem, 19 de maio, três anos de casamento, mas nenhuma das contas da realeza espalhadas pela Internet fez referência à data.

Tanto a Rainha, como o príncipe Carlos e os duques de Cambridge ignoraram o facto de Meghan e Harry terem dado o nó no dia 19 de maio de 2018. Em vez disso, William e Kate, por exemplo, continuaram a sua atividade nas redes sociais com uma publicação sobre a visita da duquesa de Cambrige ao museu londrino Victoria & Albert. Já o príncipe Carlos e Camilla têm dado detalhes sobre a sua visita à Irlanda do Norte. A Rainha anunciou que a princesa Beatrice está grávida.

Para os especialistas da realeza, o facto de a data não ter sido assinalada “não foi um simples descuido”.

Segundo Duncan Larcombe, autor do livro 'Prince Harry: The Inside Story', o anúncio da gravidez de Beatrice no dia do aniversário de casamento de Harry foi mesmo uma provocação.

“O facto de ter sido o Palácio de Buckingham que fez o anúncio prova que não foi um simples descuido”, disse o especialista, citado pela imprensa britânica.

“É tido muito cuidado em relação aos anúncios importantes, como gravidezes reais, e é extremamente improvável que a equipa não tenha percebido o significado do dia para Harry e Meghan”, acrescentou. “Há uma janela de oportunidades relativamente grande para anunciar uma gravidez, uma data de aniversário está marcada”, rematou.