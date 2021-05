Rock italiano ganha Eurovisão. The Black Mamba conquista o 12.º lugar

A banda italiana Måneskin com a canção "Zitti e buoni" ganhou a 65.º edição do Festival da Eurovisão da Canção, este sábado. Já "Love Is On My Side" dos The Black Mamba conquistou o 12.º lugar entre os 26 países participantes na final que foi realizada em Roterdão, nos Países Baixos.

Portugal atuou em sétimo lugar e nos votos dos jurí arrecadou 126 pontos, tendo ficado em 7.º lugar. Após a votação do público, a banda portuguesa terminou no 12.º lugar.

De realçar que "Love Is On My Side" foi composta por Tatanka, vocalista da banda, tendo sido a primeira vez que Portugal foi representado com um música integralmente em inglês.

Eis o pódio da 65.ª edição do Festival da Eurovisão da Canção: Itália com 524; França com 499 e Suíça com 432.

Veja aqui a canção vencedora: