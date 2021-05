Pelo menos 15 mortos em erupção de vulcão na RDCongo

Pelo menos 15 pessoas morreram devido à erupção do vulcão Nyiragongo, no sábado, na República Democrática do Congo (RDCongo). País continua em estado de alerta.

"O perigo é permanente, as nossas equipas estão a sensibilizar a população através da rádio para que permaneça vigilante", disse à agência espanhola Efe, Celestin Kasereka Mahinda, do Observatório Vulcânico de Goma.

O vulcão entrou em erupção no sábado e levou milhares de pessoas a fugir durante a noite da província do Kivu Norte para a cidade de Sake ou para a fronteira com o Ruanda. Esta segunda-feira, a população já voltou à província e as lojas e transportes públicos funcionam com normalidade.