Vários mortos e feridos em novo tiroteio nos EUA

A polícia do condado de Santa Clara, na Califórnia, nos Estados Unidos, foi chamada a responder, esta quarta-feira, a um tiroteio junto a uma linha ferroviária na avenida West Younger, em San Jose.

Há informações de vários feridos e mortos, entre eles o atirador, e as autoridades locais já pediram à população que evitasse aquela área enquanto o tiroteio estivesse ativo.

O Gabinete do Xerife do Condado de Santa Clara já confirmou, através do Twitter, que o atirador foi atingido e adiantou também que há várias vítimas mortais.