Adotar uma postura discreta e boas maneiras, sendo-se socialmente correto, é, para qualquer profissional, obrigatoriamente indispensável no atendimento e comunicação ao cliente.

As normas de civilidade no atendimento têm ser tomadas de forma conscienciosa e em conformidade, mas atenção, sem a ostentação que muitas das vezes se assiste, perdendo-se, nalguns casos, a noção do ambiente profissional em que estamos inseridos.

Tome em consideração as 13 principais notas que se seguem, relativas à etiqueta moderna no atendimento ao cliente:

1. Adotar uma postura positiva, discreta e cordial a nível pessoal, fazendo-se notar as qualificações profissionais;

2. Ser simpático, mas sem ser subserviente para o cliente;

3. Apresentar um sorriso alegre e natural;

4. Apresentar uma postura elegante para com o cliente, e não uma postura estática e militar;

5. Saber ouvir a reclamação do cliente até ao fim, já diz a velha máxima ‘o cliente tem sempre razão’, embora, na verdade, nem sempre se verifique;

6. Ser pontual: «A pontualidade é a boa educação dos reis, e o dever de toda a pessoa de bem» – Rei Luís XIV, Rei da França;

7. Nunca cruzar os braços perante um cliente, dado que denota uma atitude defensiva, negativa e hostil;

8. Não encolher os ombros, caso contrário transmite uma postura de insegurança e incerteza perante o cliente;

9. Esfregar o olho ou desviar o olhar, uma vez que denota uma atitude de algum desinteresse ou falta de atenção para com o cliente;

10. Na receção, o rececionista, quando sentado, deve ajustar o seu corpo às costas da cadeira, adotando uma postura direita;

11. Nunca descansar os cotovelos no balcão da receção;

12. Deve pedir desculpa e pedir licença sempre que um colega de trabalho o aborda, ou o telefone toca, ou qualquer outra situação que reclame a sua atenção;

13. Nunca deve distrair-se com questões pessoais (o seu telemóvel por exemplo) enquanto está a atender um cliente.